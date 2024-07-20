Тренин Дмитрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренин Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тренин Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тренина Евдокия Мироновна

Рождение ребёнка
30.05.1882

Сын: Тренин Исаак Дмитриевич

Мать ребёнка: Тренина Евдокия Мироновна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Алексей Ефимович Тренин, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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