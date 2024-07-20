Тренин Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тренин Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1882
Мать ребёнка: Тренина Евдокия Мироновна
Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Алексей Ефимович Тренин, крестьянин д. Грушино
Смерть
Неизвестно