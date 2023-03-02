(Самко) Галина Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самко) Галина Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Пол

Женский

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: Самко Архип

Мать: Самко Татьяна

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