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Чекан Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекан Владимир Михайлович

Мать: Чекан Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
18.06.1991

Сын: Чекан Михаил Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1993

Дочь: Чекан Ольга Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1994

Дочь: Чекан Валерия Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекан Светлана Владимировна