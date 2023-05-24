Чекан Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чекан Владимир Михайлович
Мать: Чекан Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
18.06.1991
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1993
Дочь: Чекан Ольга Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1994
Дочь: Чекан Валерия Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно