Демид Минаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демид Минаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

До 1720 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Минай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Абрам Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Аксинья Демидова

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Пётр Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Матвей Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Марина Дементьева

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Григорий Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Терентий Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Леонова

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1801
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