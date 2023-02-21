Демид Минаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Минай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Абрам Демидов
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Аксинья Демидова
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Пётр Демидов
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Матвей Демидов
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Марина Дементьева
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Григорий Демидов
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Терентий Демидов
Мать ребёнка: Аксинья Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Леонова
Смерть
1801