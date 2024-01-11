Садыкова (Садыкова) Шамсинахар
Место рожденияЧувашский Брод РТ
Дата рождения1906
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Садыков Гиматдин
Мать: Садыкова Шамсикамал
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
1936
Сын: Садыков Рахимжан
Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
16.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1946
Сын: Садыков Галимзян
Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
?.12.1953
Сын: Садыков Хайдаржан
Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир
Чувашский Брод РТ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиев Хамматсабир
Чувашский Брод РТ
Смерть
1980
Чувашский Брод РТ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Чувашский Брод РТ