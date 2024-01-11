Садыкова (Садыкова) Шамсинахар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыкова (Садыкова) Шамсинахар

Место рождения

Чувашский Брод РТ

Дата рождения

1906

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Садыков Гиматдин

Мать: Садыкова Шамсикамал

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
1936

Сын: Садыков Рахимжан

Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
16.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1946

Сын: Садыков Галимзян

Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
?.12.1953

Сын: Садыков Хайдаржан

Отец ребёнка: Галиев Хамматсабир

Чувашский Брод РТ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиев Хамматсабир

Чувашский Брод РТ
Смерть
1980
Чувашский Брод РТ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Чувашский Брод РТ
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