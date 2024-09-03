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Самоловов Евдоким Терентьев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

30.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1852

Отец: Самоловов Терентий Васильев

Мать: Самоловова (Белкина) Софья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
01.11.1872

Сын: Самоловов Косма Евдокимов

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
05.03.1875

Дочь: Нестерова (Самоловова) Дарья Евдокимова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
15.01.1880

Сын: Самоловов Антоний Евдокимов

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
18.06.1881

Сын: Самоловов Терентий Евдокимов

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
09.07.1886

Дочь: Филатова (Самоловова) Ольга Евдокимова

Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева

Смерть
Неизвестно

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