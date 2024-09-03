Самоловов Евдоким Терентьев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения30.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1872
Сын: Самоловов Косма Евдокимов
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
05.03.1875
Дочь: Нестерова (Самоловова) Дарья Евдокимова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
15.01.1880
Сын: Самоловов Антоний Евдокимов
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
18.06.1881
Сын: Самоловов Терентий Евдокимов
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Филатова (Самоловова) Ольга Евдокимова
Мать ребёнка: Самоловова (Шехирева) Евдокия Терентьева
Смерть
Неизвестно