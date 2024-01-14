Печнева Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.?
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1999
Сын: Абрамов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.05.2009
Сын: Печнев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Печнев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печнев Сергей