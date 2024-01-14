Печнева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печнева Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.?

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1999

Сын: Абрамов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.2009

Сын: Печнев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Печнев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печнев Сергей

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