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Шорохов Сергей Владимирович

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Место рождения

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979

Отец: Шорохов Владимир Евгеньевич

Мать: Шорохова Галина Андреевна

Большое Мурашкино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.2001

Дочь: Пестова Дарина Сергеевна

Мать ребёнка: Шорохова Любовь Борисовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.2014

Дочь: Шорохова Милана Сергеевна

Мать ребёнка: Шорохова Любовь Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорохова Любовь Борисовна

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