Шорохов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1979
Рождение ребёнка
22.01.2001
Дочь: Пестова Дарина Сергеевна
Мать ребёнка: Шорохова Любовь Борисовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.08.2014
Дочь: Шорохова Милана Сергеевна
Мать ребёнка: Шорохова Любовь Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно