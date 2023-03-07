Харланова Агафья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Кондрашова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Харланов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно