Харланова Агафья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова Агафья Афанасьевна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Харланов Савва Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Кондрашова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Харланов Потап Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Харланов Федот Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Харланов Иван Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Харланов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Харланов Иван Сергеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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