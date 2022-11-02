Коронотова Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1979
Дата смерти02.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1979
Рождение ребёнка
28.10.2000
Сын: Черемных Николай Николаевич
Отец ребёнка: Черемных Николай Владимирович
Рождение ребёнка
16.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемных Николай Владимирович
Смерть
02.11.2022