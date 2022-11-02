Коронотова Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коронотова Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1979

Дата смерти

02.11.2022

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЧ
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Место
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Рождение
20.05.1979

Отец: Коронотов Александр Александрович

Мать: Коронотова Нина Борисовна

Рождение ребёнка
28.10.2000

Сын: Черемных Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черемных Николай Владимирович

Рождение ребёнка
16.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Николай Владимирович

Смерть
02.11.2022
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