Кремнитцер (Скиданова) Елена
Место рождения
Дата рождения03.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1986
Рождение ребёнка
02.05.2004
Дочь: Кремнитцер Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Кремнитцер Лев
Рождение ребёнка
03.04.2008
Сын: Кремнитцер Вячеслав Львович
Отец ребёнка: Кремнитцер Лев
Рождение ребёнка
11.11.2008
Дочь: Кремнитцер Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Кремнитцер Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кремнитцер Лев
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Nails Club by Elena Kremnittser