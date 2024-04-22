Кремнитцер (Скиданова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремнитцер (Скиданова) Елена

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Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1986

Отец: не указан

Мать: Скиданова Нина Викторовна

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.05.2004

Дочь: Кремнитцер Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Кремнитцер Лев

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.2008

Сын: Кремнитцер Вячеслав Львович

Отец ребёнка: Кремнитцер Лев

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.2008

Дочь: Кремнитцер Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Кремнитцер Лев

Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кремнитцер Лев

Место жительства
Неизвестно
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Nails Club by Elena Kremnittser
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