Седымов Егор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седымов Егор Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Седымов Егор Иванович

Мать: Седымова Параскева Васильевна

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