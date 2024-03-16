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Седымов Егор Егорович
Седымов Егор Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Пол
Мужской
Отец
Седымов Егор Иванович
1753 г.р.
Мать
Седымова Параскева Васильевна
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Седымов Егор Иванович
Мать:
Седымова Параскева Васильевна
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