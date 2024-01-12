Кривошеин Яков
Место рожденияд.Щиброво
Дата рождения22.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.10.1846
Отец: Кривошеин Яков
Мать: Кривошеина Анисия
д.Щиброво
Бракосочетание
30.10.1866
Жена: Кривошеина Ирина
свадьба: «д.Щиброво крестьянин Яков Яковлев 19 лет и д.Гавриково крестьянина Степана Никитина дочь девица Ирина 18 лет
Рождение ребёнка
07.06.1873
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина
Рождение ребёнка
14.11.1875
Дочь: Бондарева Варвара
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина
Щиборово, Сухановская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1880
Сын: Кривошеин Иван
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина
д.Щиброво
Рождение ребёнка
22.10.1882
Сын: Кривошеин Яков
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина
д.Щиброво
Рождение ребёнка
12.05.1886
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина
д.Щиброво
Смерть
Неизвестно