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Кривошеин Яков

Место рождения

д.Щиброво

Дата рождения

22.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1846

Отец: Кривошеин Яков

Мать: Кривошеина Анисия

д.Щиброво
Бракосочетание
30.10.1866

Жена: Кривошеина Ирина

свадьба: «д.Щиброво крестьянин Яков Яковлев 19 лет и д.Гавриково крестьянина Степана Никитина дочь девица Ирина 18 лет
Рождение ребёнка
07.06.1873

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина

Рождение ребёнка
14.11.1875

Дочь: Бондарева Варвара

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина

Щиборово, Сухановская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1880

Сын: Кривошеин Иван

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина

д.Щиброво
Рождение ребёнка
22.10.1882

Сын: Кривошеин Яков

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина

д.Щиброво
Рождение ребёнка
12.05.1886

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина

д.Щиброво
Смерть
Неизвестно
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