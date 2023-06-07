Степанида Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Степанова

Степанида Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Лаврентьев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1804