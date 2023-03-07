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Суднишников Максим Баженов

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Место рождения

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1626

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суднишников Бажен (Баженко Бажа) Дмитриев

Мать: не указана

дер. Ереминская, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1626
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