Ефимова Добрынина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1873 ст.
Муж: Митрофанов Онисим
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.
Сын: Анисимов Павел
Отец ребёнка: Митрофанов Онисим
ф.48 оп.2 д.1429 Соборная ц-вь г.Рославль
Смерть
Неизвестно