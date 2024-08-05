Ефимова Добрынина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Добрынина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1873 ст.

Муж: Митрофанов Онисим

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.

Сын: Анисимов Павел

Отец ребёнка: Митрофанов Онисим

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
ф.48 оп.2 д.1429 Соборная ц-вь г.Рославль
Смерть
Неизвестно

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