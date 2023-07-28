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Супенко Терентий Харлампиевич

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Супенко Харлампий Захарович

Мать: Супенко Екатерина Ивановна

Бракосочетание
30.09.1910

Жена: Супенко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Наталья Терентьевна

Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Супенко Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Супенко Лазарь Терентьевич

Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.09.1919

Сын: Супенко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.12.1920

Сын: Супенко Христофор Терентьевич

Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно