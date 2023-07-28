Супенко Терентий Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
30.09.1910
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Наталья Терентьевна
Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Супенко Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Супенко Лазарь Терентьевич
Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1919
Сын: Супенко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.12.1920
Сын: Супенко Христофор Терентьевич
Мать ребёнка: Супенко Марина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно