Звягинцев Федот Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцев Федот Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звягинцев Кузьма

Мать: Звягинцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Александра Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звягинцев Николай Федотович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Валентина Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Звягинцева Нина Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.12.1941
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