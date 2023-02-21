Звягинцев Федот Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звягинцев Кузьма
Мать: Звягинцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Александра Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звягинцев Николай Федотович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Валентина Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Звягинцева Нина Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.12.1941