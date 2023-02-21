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Кадочников Иван Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Кадочников Нестор Сафронович

Мать: не указана

Смерть
1873
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