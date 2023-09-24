Корелина Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Корелина Евдокия Ипатовна

Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Корелин Иван Ипатович

Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Корелина Агафья Ипатовна

Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Корелин Иван Ипатович

Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Ипат Иванович

Смерть
Неизвестно
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