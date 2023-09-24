Корелина Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Корелина Евдокия Ипатовна
Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Корелина Агафья Ипатовна
Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Корелин Ипат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно