Доронина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1976

Отец: Будаев Николай Иванович

Мать: Будаева Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
20.11.1995

Дочь: Сушкова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Доронин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
14.05.2009

Дочь: Доронина Алеся Алексеевна

Отец ребёнка: Доронин Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Алексей Владимирович