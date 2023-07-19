Доронина Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1976
Отец: Будаев Николай Иванович
Мать: Будаева Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
20.11.1995
Дочь: Сушкова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Доронин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
14.05.2009
Дочь: Доронина Алеся Алексеевна
Отец ребёнка: Доронин Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно