Полунина (Донина) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич
Бракосочетание
23.10.1902 ст.
второй брак https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/60
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич
https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/73
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич
Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.
Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/71
Смерть
Неизвестно