Полунина (Донина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Донина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полунин Осип Захарович

Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич

Бракосочетание
23.10.1902 ст.

Муж: Полунин Захарий Мефодиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
второй брак https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/60
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.

Сын: Полунин Михаил Захарович

Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/73
Рождение ребёнка
1906

Сын: Полунин Петр Захарович

Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич

Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.

Сын: Полунин Петр Захарович

Отец ребёнка: Полунин Захарий Мефодиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/71
Смерть
Неизвестно

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