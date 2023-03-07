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Баранов Александр Александрович

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Место рождения

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
31.08.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.09.2019

Дочь: Баранова Полина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.03.2021

Дочь: Баранова Ксения Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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