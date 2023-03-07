Баранов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения04.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.09.2019
Дочь: Баранова Полина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.03.2021
Дочь: Баранова Ксения Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область