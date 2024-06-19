Медоева (Гусарова) Дина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938
Отец: Гусаров Александр Михайлович
Мать: Гусарова Мария
Место жительства
Неизвестно
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно