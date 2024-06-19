Медоева (Гусарова) Дина Александровна 17.01.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медоева (Гусарова) Дина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938

Отец: Гусаров Александр Михайлович

Мать: Гусарова Мария

Место жительства
Неизвестно
Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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