Мацовкина (Горшкова) Глукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацовкина (Горшкова) Глукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.?.1885

Дата смерти

09.?.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1885

Отец: Горшков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 19.?.1911 и 20.?.1911

Сын: Мацовкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

г. Усолье-Сибирское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацовкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацовкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

улус Бурятии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

улус Бурятии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мацовкин Инокентий Васильевич

Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацовкин Василий Дмитриевич

Смерть
09.?.1963
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