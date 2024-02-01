Мацовкина (Горшкова) Глукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.?.1885
Дата смерти09.?.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.?.1885
Отец: Горшков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 19.?.1911 и 20.?.1911
Сын: Мацовкин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
г. Усолье-Сибирское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацовкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
улус Бурятии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
улус Бурятии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мацовкин Инокентий Васильевич
Отец ребёнка: Мацовкин Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.?.1963