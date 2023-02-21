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Дерябин Алексей Викторович
Дерябин Алексей Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.1967
Пол
Мужской
Отец
Дерябин Виктор Алексеевич
1935 г.р.
Мать
Дерябина (Демина) Александра Алексеевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1967
Отец:
Дерябин Виктор Алексеевич
Мать:
Дерябина Александра Алексеевна
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