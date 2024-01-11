Зайдулин Исхак Зайдулинович Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 72 ап 11 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 06.11.1943 Издан: 72 ап 11 сд Информация об архиве+ Страница героя на проекте: Книга памяти блокадного ЛенинградаТатарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово .

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