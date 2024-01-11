Зайдуллин Исхак Зайдулинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайдуллин Исхак Зайдулинович

Место рождения

Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Зайдула

Мать: не указана

Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово
Рождение ребёнка
13.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайдуллина Хадича

Рождение ребёнка
30.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайдуллина Хадича

Рождение ребёнка
16.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайдуллина Хадича

Кошкинский р-н Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
22.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайдуллина Хадича

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайдуллина Хадича

Военная награда
Неизвестно
Зайдулин Исхак Зайдулинович Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 72 ап 11 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 06.11.1943 Издан: 72 ап 11 сд Информация об архиве+ Страница героя на проекте: Книга памяти блокадного ЛенинградаТатарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово .
Зайдуллин Исхак Зайдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921 Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово . Документ из Юбилейной картотеки
Смерть
Неизвестно
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