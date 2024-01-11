Зайдуллин Исхак Зайдулинович
Место рожденияТатарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Зайдула
Мать: не указана
Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово
Рождение ребёнка
13.08.1948
Рождение ребёнка
30.06.1951
Рождение ребёнка
16.05.1955
Кошкинский р-н Куйбышевская обл.
Рождение ребёнка
22.07.1959
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайдуллина Хадича
Военная награда
Неизвестно
Зайдулин Исхак Зайдулинович Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 72 ап 11 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 06.11.1943 Издан: 72 ап 11 сд Информация об архиве+ Страница героя на проекте: Книга памяти блокадного ЛенинградаТатарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово .
Зайдуллин Исхак Зайдулович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1921 Татарская АССР, Октябрьский р-н, д. Бикулово . Документ из Юбилейной картотеки
Смерть
Неизвестно