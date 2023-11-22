Амосова Ираида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Ираида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амосов Иван Яковлевич

Мать: Амосова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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