Амосова Ираида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амосов Иван Яковлевич
Мать: Амосова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно