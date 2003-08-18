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Губайдуллин Фарит Галинурович

Место рождения

Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

05.12.1958

Дата смерти

18.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1958

Отец: Губайдуллин Галинур Шайхинурович

Мать: скрыто настройками приватности

Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.2003
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