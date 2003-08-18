Губайдуллин Фарит Галинурович
Место рожденияДеревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения05.12.1958
Дата смерти18.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1958
Отец: Губайдуллин Галинур Шайхинурович
Мать: скрыто настройками приватности
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Деревня Новобикметово, Бураевский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.2003