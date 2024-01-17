Есипенко (Семёнова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1972
Сын: Есипенко Николай Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.1977
Сын: Есипенко Валентин Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.01.1981
Дочь: Есипенко Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Есипенко Виктор