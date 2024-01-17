Есипенко (Семёнова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипенко (Семёнова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Семенова Марина Савельевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Есипенко Николай Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.1977

Сын: Есипенко Валентин Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.01.1981

Дочь: Есипенко Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есипенко Виктор

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