Попова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Альбина
Отец ребёнка: Попов Арсентий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Альберт
Отец ребёнка: Попов Арсентий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Попов Арсентий
Рождение ребёнка
1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Арсентий
Смерть
Неизвестно