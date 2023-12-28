Попова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Альбина

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Альберт

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Арсентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Арсентий

Смерть
Неизвестно
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