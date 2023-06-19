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Савинов Владимир Викторович
Савинов Владимир Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Савинов Виктор Константинович
1915 г.р.
Мать
Савинова Людмила Гавриловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Савинов Виктор Константинович
Мать:
Савинова Людмила Гавриловна
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