Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: Козырева Анастасия
Отец ребёнка: Майтов Антон
д. Базелеевка Уфимский район
Рождение ребёнка
10.05.1925
Сын: Майтов Георгий
Отец ребёнка: Майтов Антон
д. Базелеевка Уфимский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майтов Антон
Смерть
Неизвестно
д. Базелеевка Уфимский район