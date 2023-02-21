Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: Козырева Анастасия

Отец ребёнка: Майтов Антон

д. Базелеевка Уфимский район
Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Майтов Георгий

Отец ребёнка: Майтов Антон

д. Базелеевка Уфимский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майтов Антон

Смерть
Неизвестно
д. Базелеевка Уфимский район
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