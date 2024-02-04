Хомутов Кузьма Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти23.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Хомутов Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Хомутова Вера Павловна
Рождение ребёнка
27.04.1925
Дочь: Толкачева Александра Кузьмовна
Мать ребёнка: Хомутова Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Вера Павловна
Смерть
23.04.1943
Рыбниковское, Каменский, Свердловская область