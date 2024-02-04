Хомутов Кузьма Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутов Кузьма Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

23.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Хомутов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Хомутова Вера Павловна

Рождение ребёнка
27.04.1925

Дочь: Толкачева Александра Кузьмовна

Мать ребёнка: Хомутова Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Вера Павловна

Смерть
23.04.1943
Рыбниковское, Каменский, Свердловская область
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