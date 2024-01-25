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Овчинникова Вероника Прокопьевна
Овчинникова Вероника Прокопьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1970 по 1975
Пол
Женский
Отец
Овчинников Прокоп Андреевич
Мать
Овчинникова (Залуцкая) Тамара Флигонтьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
С 1970 по 1975
Отец:
Овчинников Прокоп Андреевич
Мать:
Овчинникова Тамара Флигонтьевна
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