Овчинникова Вероника Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Вероника Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1970 по 1975

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1970 по 1975

Отец: Овчинников Прокоп Андреевич

Мать: Овчинникова Тамара Флигонтьевна

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