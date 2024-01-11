Садыков Тагирзян
Место рожденияд. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1872
Дата смерти?.10.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ахтямов Садыйк
Мать: Бедки
д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1915
Сын: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович
Мать ребёнка: Садыкова Шамсеруй
д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
?.10.1939