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Садыков Тагирзян

Место рождения

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ахтямов Садыйк

Мать: Бедки

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1915

Сын: Тагирзянов Мухамет-Заки Тагирович

Мать ребёнка: Садыкова Шамсеруй

д. Мурзино,Шамбулыхчинскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Смерть
?.10.1939
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