Граве Иван Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граве Иван Платонович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1960
Москва, город федерального значения Москва
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