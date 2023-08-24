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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Македонов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1989125883/
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиев Иван --
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галиева Пелогея Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно