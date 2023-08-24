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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Македонов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1989125883/
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиев Иван --

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиева Пелогея Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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