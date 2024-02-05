Пичугина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина Арина

Место рождения

Чарышский р-он, с.Красные Орлы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чарышский р-он, с.Красные Орлы
Рождение ребёнка
16.03.1922

Дочь: Меннанова Лидия

Отец ребёнка: Пичугин Павел

Чарышский р-он, с.Красные Орлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пичугин Павел

Чарышский р-он, с.Красные Орлы
Смерть
Неизвестно
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