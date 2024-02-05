Пичугина Арина
Место рожденияЧарышский р-он, с.Красные Орлы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чарышский р-он, с.Красные Орлы
Рождение ребёнка
16.03.1922
Дочь: Меннанова Лидия
Отец ребёнка: Пичугин Павел
Чарышский р-он, с.Красные Орлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пичугин Павел
Чарышский р-он, с.Красные Орлы
Смерть
Неизвестно