Скрипкин Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипкин Степан Павлович

Место рождения

Заболотье, Еменецкая волость, Невельский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Скрипкин Павел Власов

Мать: Скрипкина Анастасия Антонова

Заболотье, Еменецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипкина Ульяна Христиановна

Заболотье, Еменецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипкина Ульяна Христиановна

Рождение ребёнка
16.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипкина Ульяна Христиановна

Заболотье, Еменецкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипкина Ульяна Христиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скрипкина Ульяна Христиановна

Смерть
1944
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