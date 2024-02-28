Скрипкин Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
16.04.1935
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1944