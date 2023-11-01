Шумихина (Чанаева) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумихина (Чанаева) Галина Александровна

Шумихина (Чанаева) Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1961

Отец: Александр

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
31.07.1983

Дочь: Табакова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.?

Сын: Шумихин Александр Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.04.?

Дочь: Сорокина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close