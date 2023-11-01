Шумихина (Чанаева) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.07.1983
Дочь: Табакова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.?
Сын: Шумихин Александр Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.04.?
Дочь: Сорокина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности