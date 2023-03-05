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Жамальтдинов Руслан Искандарович
Жамальтдинов Руслан Искандарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1981
Пол
Мужской
Отец
Жамальтдинов Искандар Имамдинович
1951 г.р.
Мать
Жамальтдинова Галина Александровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1981
Отец:
Жамальтдинов Искандар Имамдинович
Мать:
Жамальтдинова Галина Александровна
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