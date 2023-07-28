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(Heimets) Pasha (Peisa)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хеймец Янкель

Мать: Heimets Sara

Смерть
Неизвестно