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(Heimets) Pasha (Peisa)
(Heimets) Pasha (Peisa)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хеймец Янкель
Мать
Heimets (Heimets) Sara
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Хеймец Янкель
Мать:
Heimets Sara
Смерть
Неизвестно
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