Гультяев Илья Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1875 ст.
Сын: Гультяев Аким Ильич
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна
Рождение ребёнка
06.04.1878 ст.
Дочь: Гультяева Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна
Рождение ребёнка
11.09.1881 ст.
Сын: Гультяев Иван Ильич
Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно