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Гультяев Илья Ананьевич

Место рождения

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1875 ст.

Сын: Гультяев Аким Ильич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.04.1878 ст.

Дочь: Гультяева Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Гультяев Кирилл Ильич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1881 ст.

Сын: Гультяев Иван Ильич

Мать ребёнка: Гультяева Анисья Карповна

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Анисья Карповна

Смерть
Неизвестно
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