Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.05.1949
Дата смерти18.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949
Отец: Лисов Михаил Петрович
Мать: Лисова Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1970
Дочь: Ломакина (Соловьёва) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Соловьёв Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.07.1975
Сын: Соловьёв Сергей Александрович
Отец ребёнка: Соловьёв Александр Александрович
Смерть
18.09.2012