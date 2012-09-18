Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Лисова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.05.1949

Дата смерти

18.09.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949

Отец: Лисов Михаил Петрович

Мать: Лисова Клавдия Ивановна

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.01.1970

Дочь: Ломакина (Соловьёва) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Александрович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1975

Сын: Соловьёв Сергей Александрович

Отец ребёнка: Соловьёв Александр Александрович

Смерть
18.09.2012

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