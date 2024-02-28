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Рахиля Якуб Кызы

Место рождения

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Якуб

Мать: ?

Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Жафяров Хасян

Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
?.02.1924

Сын: Жафяров Хафиз

Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1929

Сын: Жафяров Хамзя

Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Адия

Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зяйтуня

Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусяинов Жафяр

Смерть
Неизвестно
Трехозерки, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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