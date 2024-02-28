Рахиля Якуб Кызы
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1919
Сын: Жафяров Хасян
Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
?.02.1924
Сын: Жафяров Хафиз
Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1929
Сын: Жафяров Хамзя
Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Адия
Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зяйтуня
Отец ребёнка: Хусяинов Жафяр
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хусяинов Жафяр
Смерть
Неизвестно