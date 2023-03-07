(Андреева) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андреева) Агриппина Петровна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

19.07.1910

Пол

Женский

Отец

До 1886 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Андреев Петр Константинович

Мать: Федосеева Наталья Петровна

Громково, Богородский, Московская область
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