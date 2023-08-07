Гордей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Степан
Мать: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акулина Гордеевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Константин Гордеевия
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно