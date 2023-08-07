Гордей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордей Степанович

Гордей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Степан

Мать: Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акулина Гордеевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Константин Гордеевия

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close