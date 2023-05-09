Степандзе Тенгиз Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1957
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Мариам Тенгизовна
Мать ребёнка: Степнадзе Лали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Нино Тенгизовна
Мать ребёнка: Степнадзе Лали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Эка Тенгизовна
Мать ребёнка: Степнадзе Лали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Тамази Тенгизович
Мать ребёнка: Степнадзе Лали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степнадзе Гульнара (Цицико) Тенгизовна
Мать ребёнка: Степнадзе Лали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степнадзе Самсон (Зурико) Тенгизович
Мать ребёнка: Степнадзе Лали
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степнадзе Лали