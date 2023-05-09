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Степандзе Тенгиз Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1957

Отец: Степнадзе Самсон Соломонович

Мать: Степнадзе Гульнара Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Мариам Тенгизовна

Мать ребёнка: Степнадзе Лали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Нино Тенгизовна

Мать ребёнка: Степнадзе Лали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Эка Тенгизовна

Мать ребёнка: Степнадзе Лали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Тамази Тенгизович

Мать ребёнка: Степнадзе Лали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степнадзе Гульнара (Цицико) Тенгизовна

Мать ребёнка: Степнадзе Лали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степнадзе Самсон (Зурико) Тенгизович

Мать ребёнка: Степнадзе Лали

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степнадзе Лали

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