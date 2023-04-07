Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Тимофей Никитич
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Андрей Никитич
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Никитич
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Никитична
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Никитична
Мать ребёнка: Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно