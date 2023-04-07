Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Иванович

Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Андрей Никитич

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Никитич

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Никитична

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Никитична

Мать ребёнка: Елена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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